Klimaschutz in Leichlingen : 800.000 Euro Fördergeld für innovativen Regenwasserkanal

Leichlingen Als „Blau-Grüne Klimaachse“ soll eine begrünte Entwässerungsmulde durch die Leichlinger Innenstadt führen und dafür sorgen, dass Regenwasser von Dächern den Pflanzen in der Nähe zugute kommt.

Regenwasser, das sich auf Dächern in der Leichlinger Innenstadt sammelt, soll künftig nicht mehr einfach im Abwasserkanal landen, sondern in der näheren Umgebung genutzt werden. Damit will die Stadtverwaltung das Klima in der City an heißen Tagen verbessern. Und sie ist mit dem Vorhaben beim Bundestag auf positive Resonanz gestoßen.