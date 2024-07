Basketball-Feriencamp des LTV in Leichlingen 75 Kids testen die neue Sporthalle

Das LTV-Basketball-Feriencamp war zugleich die erste große Veranstaltung in der neuen Zweifachsporthalle in der Balker Aue. Die war im Juni an die Leichlinger Schulen und Sportvereine übergeben worden. Allerdings: Den Praxistest hat sie noch nicht ganz bestanden. So haben die Sportler festgestellt, dass an einigen Stellen Nachbesserungsbedarf besteht. „Die Halle ist wirklich sehr schön, so viel vorab“, betont Björn Jakob in der Nachbetrachtung. Die Basketball-Abteilung sei von der Stadtverwaltung im Vorfeld des Camps informiert gewesen, dass am Anfang noch nicht alles funktioniere. Dass es am Ende aber doch so viel gewesen sei, habe die Sportler überrascht. „Die Klimaanlage lief nicht, die Lamellen für den Sonnenschutz waren kaputt. Die Eingangstür funktioniert nicht richtig, die Lichtsteuerung auch nicht“, berichtet Jakob. Was davon nach Fertigstellung einer Halle Kinderkrankheiten sind, die sich leicht beheben lassen, lässt sich für Außenstehende nicht genau sagen. Generalunternehmer Goldbeck aus Monheim, der die Halle im Auftrag der Stadt errichtet hat, muss wohl an einigen Stellen noch mal ran.