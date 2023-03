Aus NRW-Sondervermögen Leichlingen erhält 624.000 Euro für Flüchtlingsunterbringung

„Unsere Kommunen leisten bei der Aufnahme von Menschen aus der Ukraine Herausragendes“, betonte Reul, „aber sie stehen dabei vor großen finanziellen und logistischen Herausforderungen. Deshalb ist klar: Das Land tut alles dafür, die Kommunen bei diesem Kraftakt zu unterstützen. Mit knapp 400 Millionen Euro helfen wir ganz konkret da, wo es akut ist: bei der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften. Damit die Ukrainerinnen und Ukrainer in unserem Land sicher sind“, lässt er sich in einer Pressemitteilung zitieren und fährt fort: „Wir stehen auch weiter zu unserer humanitären Verpflichtung und zu unserem Versprechen: Wer vor Putins Krieg flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen.“ Gleichzeitig sendet er eine Spitze an die Ampel-Koalition in Berlin: Es liege nun in der Hand des Bundes, endlich auch seinen Teil dazu beizutragen, um die Kommunen und Länder bei dieser Aufgabe zu unterstützen.