60 Jahre Städtepartnerschaft Geburtstagsdelegation aus Marly zu Gast in Leichlingen

Am Samstag entdecken Gastgeber und Gäste den Leichlinger Sinneswald mit der just eröffneten Schau „Humor“, bevor um 18 Uhr der offizielle Jubiläums-Festakt in der Stadthalle Bergisch Neukirchen beginnt. Dabei wollen Bürgermeister Steffes und sein Amtskollege Jean-Yves Perrot die Partnerschaftsurkunde erneuern. Nach einem Abendessen verwandelt sich die Stadthalle dann in eine Disco.