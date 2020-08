Unterricht in Leichlingen : 598 Tablets und PCs für Schüler und Lehrer

Leichlingen Bei der Digitalisierung der Schulen liegt Leichlingen im Vergleich zum Kreis weit vorne. In Kürze sollen die bestellten Rechner geliefert werden.

Digitales Lernen Statt in ein Heft zu schreiben, können sich Schüler beim Nutzen der Tablets mit eigenen Zugangsdaten in eine App einloggen, dort Aufgaben bearbeiten und sich Erklärungen holen. Der Lehrer hat ebenfalls Zugang zur App und sieht, wie lange die Kinder an den Aufgaben arbeiten, wo möglicherweise Defizite sind und worauf er gezielt eingehen kann.

Kunstrasenplätze: Die Kunstrasenplätze in der Balker Aue und am Scharweg haben unter der sommerlichen Hitze schwer gelitten (wir berichteten). Insbesondere auf dem Leichlinger Platz muss in nächster Zeit der Belag komplett ausgetauscht werden. Dafür sollen Mittel von rund 200.000 Euro in den nächsten Haushalt eingestellt werden. Der Platz in Witzhelden ist nicht so stark betroffen, laut Ingolf Bergerhoff möglicherweise wegen der niedrigeren Temperaturen im Höhendorf.