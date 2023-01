Betrüger legen Frau in Leichlingen herein 57-Jährige überweist 10.000 Euro an Kriminelle

Betrüger habn in Leichlingen Ende vergangener Woche 10.000 Euro erbeutet, meldet die Polizei. Eine 57-Jährige hatte am Freitag eine SMS von ihrer angeblichen Tochter erhalten, die schrieb, ihr altes Handy sei defekt, sie sei nun unter dieser neuen Nummer erreichbar. Die Mutter solle per WhatsApp Kontakt zu ihr aufzunehmen.