Kunst in Leichlingen 25 Künstler präsentieren sich bei der Jurierten Jahresausstellung

Zum 34. Mal zeigt die Jurierte Jahresausstellung, was Leichlingen künstlerisch zu bieten hat. Das ist eine ganze Menge. Insgesamt wurden dieses Jahr 72 Arbeiten eingereicht, eine dreiköpfige Fachjury wählte die besten 38 Werke von 25 Teilnehmern aus. Dabei sollten die Bilder und Skulpturen für sich sprechen, erklärte Jury-Mitglied Damian Zimmerman bei der Eröffnung an diesem Sonntag. Er ist Fotograf und Kurator aus Köln wie die Leiterin der dortigen Artothek, Astrid Bardenheuer. Auch die Dritte in der Jury, Beate Domdey-Fehlau vom Kunstverein Langenfeld, ist Auswärtige. Weder mit Namen noch mit Titeln waren die Werke versehen, auch keine Details zu Idee oder Arbeitsweise. Die hätte man sich in einigen Fällen gewünscht, sagt Zimmermann und zeigt auf die Trilogie „Die Ratlosigkeit der Paradiesvögel“ von Wolfgang Ahrens. Die sind mit Hilfe von KI entstanden, wie der Künstler verrät und kritisiert, dass der Generierungsprozess wenig zu steuern sei.