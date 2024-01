Aktion beschenkt Kinder und Senioren 227 Wünsche gingen in Leichlingen in Erfüllung

Vor gut 20 Jahren lief der TV-Mehrteiler „Der Wunschbaum“ erfolgreich über die Bildschirme. Und Erfolg passt auch zu dem Projekt in Leichlingen, das denselben Namen trägt: „Wunschbaum“. Wobei in Leichlingen gleich mehrere aufgestellt waren. 227 Wünsche wurden erfüllt, darunter 50 Geschenke in Form von Ikea-Gutscheinen für das örtliche Kinderheim. „Dieser beeindruckende Erfolg verdankt sich dem Einsatz von zehn engagierten Ehrenamtlichen, die sich mit Herzblut dem Wunschbaum-Projekt gewidmet haben“, berichtet Önder Balkaya vom Verein „Leichlingen hilft“ in seiner Abschlussbilanz zur jüngsten Weihnachtsaktion.