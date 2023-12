Rückblick Leichlingen 2023 – von Hallenbad bis Hackerangriff

Was in Blütenstadt und Höhendorf in den vergangenen zwölf Monaten alles geschehen ist, lässt sich wahrlich nicht auf einer Zeitungsseite in Bildern und Texten zusammenfassen. Deshalb kann dieser Rückblick nur ein kleiner Ausschnitt sein. Doch deutlich wird: Die Stadt ist immer noch stark mit den Nachwehen des Hochwassers 2021 beschäftigt, muss sich aber zugleich um neue Projekte kümmern, um sich für die Zukunft aufzustellen.