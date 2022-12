Kunsthandwerk in Leichlingen „Weihnachtsmärktle“ in Weltersbach

In den vergangenen zwei Jahren musste es wegen Corona ausfallen. Diesen Samstag, 3. Dezember, gibt es jedoch wieder das „Weltersbacher Weihnachtsmärktle“, kündigt Joachim Noß, Geschäftsführer des Diakoniewerks Weltersbach, an. Hobbykünstler aus der Umgebung werden von 11 bis 18 Uhr ihre Werke in den Räumen der Gemeinschaftshalle und der Kirche ausstellen.