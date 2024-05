Wirtschaftsförderung in Leichlingen Eine Jobmesse im Bergischen von Frauen für Frauen

Die erfolgreiche Premiere des Frauen-Job-Events fand 2023 in Bergisch Gladbach statt. Das Event soll jedes Jahr zwischen den Kreisen wechseln. „Wir haben aus dem ersten Job-Event viel gelernt und das Format weiterentwickelt“, berichten die Macherinnen. Es werde in diesem Jahr einen kurzen Stärken-Workshop sowie Möglichkeiten zum Austausch mit einer Arbeitsrechtlerin und weiteren Expertinnen geben. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten per Mail mit dem Stichwort „Jetzt bin ich dran“ an degiorgio@rbw.de