Wirtschaftsförderung in Rhein-Berg / Oberberg Eine Jobmesse im Bergischen von Frauen für Frauen

Für Frauen ist es auch in der heutigen Zeit oftmals schwer, Familie und Beruf „unter einen Hut zu kriegen“ oder nach einer Pause den Wiedereinstieg zu schaffen. Die Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreises und die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) wollen das ändern – und laden am Mittwoch, 12. Juni, ab 17 Uhr zum zweiten Frauen-Job-Event nach Schloss Homburg in Nümbrecht ein. Dort werden sich 15 Unternehmen aus beiden Landkreisen vorstellen, und Besucherinnen können mit den anwesenden Personalerinnen ins Gespräch kommen.