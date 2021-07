Leichlingen nach der Flut : 1300 Kubikmeter Müll werden täglich aus dem Zwischenlager geholt

Rund 20.000 Kubikmeter Hochwasser-Sperrmüll sind zusammengekommen. Derzeit wird täglich Unrat aus dem Zwischenlager in der Balker Aue nach Leverkusen gefahren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Stadt hat sich auf den angekündigten Starkregen vorbereitet. Bürgerbüro ist ab Montag geöffnet. Weiterhin 500 Haushalte in Leichlingen ohne Strom.

Bürgerbüro ab Montag 26. Juli, wieder geöffnet – mit Terminreservierung über die Stadt-Webseite, buergerbuero@leichlingen.de und 02175 992-200. Geöffnet: mo 8 bis 12 + 14 bis 17.30; di 8 bis 12; mi 8 bis 12, do 8 bis 12 + 15.30-18.30, Fr 8 bis 12 Uhr.

Bücherei Sie bietet ab Montag wieder ihren Abholservice für online bestellte Medien am Hintereingang an. Der Rückgabekasten ist noch nicht in Betrieb.