Leichlinger feiern Rockmusik-Event Grammo-Festival lässt neuen Alten Stadtpark beben

Am Samstagnachmittag sorgte die Rock-Tribute-Band „Baker’s Breeze“ für ordentlich Stimmung im Park. Mit ihrem Südstaaten-Rock in der Manier von ZZ Top oder Lynyrd Skynyrd lockte die Band immer mehr Menschen an. Diese nippten bei strahlendem Sonnenschein genüsslich am Aperol, prosteten sich mit Bier zu und unterhielten sich amüsiert, oder genossen tiefenentspannt die Musik. Buntes Treiben herrschte dabei nicht nur auf der großen Wiese vor der Bühne, sondern auch gegenüber vor den mit Gitterzäunen abgesperrten kleinen Blumenbeeten, die dem Schutz der frisch eingepflanzten Flora dienten.