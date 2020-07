Innovativ : Leichlinger Öko-Architekt dämmt mit Stroh

Leichlingen In der Hofschaft Zeit zwischen Junkersholz und Stöcken saniert Dennis Harms ein altes Gebäude mit Naturmaterialien. Eine Bestandsimmobilie mit Stroh zu dämmen ist nicht ganz einfach: Die Ballen können nur schwierig an der Fassade befestigt werden.

Auch sein eigenes Haus, in dem er mit seiner Familie nebenan wohnt, hat er vor ein paar Jahren aufwändig ökologisch saniert. Eine Bestandsimmobilie mit Stroh zu dämmen ist nicht ganz einfach: Die Ballen können nur schwierig an der Fassade befestigt werden. Die Lösung sind deshalb die Holzrahmen um das Stroh: In großen Platten werden sie vor die vorhandene Hauswand gehängt, ermöglichen so den gewünschten Wärmeschutz. Die Rahmen lassen sich in ihrer Form recht flexibel an Dachschrägen und Fensterauslassungen anpassen. Anschlussfugen füllt Harms mit Hanffasern. „Das System ist so nicht nur private Bauten zugelassen, sondern auch für öffentliche Gebäude geeignet“, betont der Architekt.