Nächtliche Taten in Leichlingen und Burscheid : Videoüberwachung vereitelt Einbruch

Nächtliche Taten in Leichlingen und Burscheid

In Leichlingen hatte eine Videokamera Alarm ausgelöst, als zwei Männer die Haustür aufhebeln wollten (Symbolfoto). Foto: Inga Kjer/dpa-tmn/Inga Kjer

Leichlingen/Burscheid Moderne Technik hat an der Förster-Sons-Straße in der Nacht zu Donnerstag einen Einbruch vereitelt. Wie die Polizei berichtet, wurden Hausbesitzer gegen 3.15 Uhr durch einen Alarm ihres Handys geweckt.

Das Mobiltelefon war mit der Kameraüberwachung an ihrer Haustür gekoppelt. Sie schalteten das Licht ein und sprachen die Einbrecher laut an, woraufhin die Täter flüchteten. Auf den Kameraaufzeichnungen ist den Beamten zufolge zu sehen, wie zwei Männer mit einem Auto vor dem Haus anhalten und ein Hebelwerkzeug an der Haustür ansetzen. Ein Schaden sei nicht entstanden.