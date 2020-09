Unterricht kann fortgesetzt werden : Corona: Lehrkraft an Leichlinger Schule infiziert

Am Städtischen Gymnasium Am Hammer gibt es einen Corona-Fall im Lehrerkollegium. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Nachdem der positive Test bekannt wurde, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, am Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch im Unterricht festzuhalten. Die betroffene Lehrkraft ist in Quarantäne.

Schulleitung, Kollegium, Eltern und Schüler am städtischen Gymnasium Am Hammer haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, an der Maskenpflicht im und auf dem gesamten Schulgebäude und -gelände sowie während des Unterrichts in den Klassenräumen festzuhalten. Ende vergangener Woche hatte das Land Nordrhein-Westfalen die Maskenpflicht im Unterricht zum 1. September aufgehoben, nachdem das neue Schuljahr im Land damit am 12. August zunächst begonnen hatte.

Hintergrund der Entscheidung am Gymnasium ist eine positiv auf das COVID-19-Virus getestete Lehrkraft, die bereits in Quarantäne ist. Weil an der Schule bislang alle Hygieneregeln eingehalten wurden, insbesondere das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes auch im Unterricht, hat das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises keine weiteren Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt. Sollten künftig neue Infektionsfälle an der Schule auftreten, muss sie allerdings damit rechnen, dass der Präsenzunterricht stark eingeschränkt wird, wenn dort zuvor kein Mund-Nase-Schutz getragen wurde. Das bisherige schulische Hygienekonzept am Gymnasium wird daher vorerst nicht verändert.