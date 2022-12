Laternenabschaltung in Leichlingen Licht aus – Leichlinger fürchten um ihre Sicherheit

Leichlingen · Alexander Raubach ist empört. Die Stadt hat bei ihm in Nesselrath aus Energiespar-Gründen die Straßenbeleuchtung ausgestellt – wie auch an vielen anderen Stellen in Leichlingen.

09.12.2022, 08:54 Uhr

In Nesselrath wurden die Laterne 14 und die LED-Laternen 16 und 18 abgeschaltet. Nun ist es dort nachts stockfinster, moniert Alexander Raubach. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Katharina Luxen