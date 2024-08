Spar- und Mehreinnahmenkatalog zeigt Wirkung Landrat genehmigt Leichlingens Haushaltsplan 2024

Der Stadtspitze dürfte ein kleiner Stein vom Herzen fallen. Denn für die Haushaltsplanung 2024 waren „massiv erschwerend...deutlich geringere Zuweisungen aus Bundessteuern“ hinzugekommen – in Zahlen: rund vier millionen Euro aus Einkommens- und Umsatzsteuer weniger. Parallel stiegen die Ausgaben im „investiven wie konsumtiven Leistungsbereich, die letztlich zu einem geplanten Haushaltsdefizit in Höhe von 4,946 Mio. Euro geführt haben“, fasst Stadtsprecherin Aletta Wieczorek zusammen. Folge: Der Haushaltsplan 2024 kann nicht „wie in der Auflage der Kommunalaufsicht aus dem Jahr 2013 verfügt“ auch im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen werden.