Leichlingen: Landrat dankt Helfern

Leichlingen Im Kreis kann man sich aufeinander verlassen - auch und vor allem in Notfällen. Das zeigten die jüngsten Einsätze der Hilfsorganisationen, als wegen der Grippewelle und des Ausfalls der Leitstelle zusätzliche Helfer notwendig waren.

Nun lud Landrat Stephan Santelmann die Hilfsorganisationen vom Arbeiter Samariter Bund (ASB), dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Johanniter Unfall Hilfe und des Malteser Hilfsdienstes ins Kreishaus Heidkamp ein, um ihnen zu danken. "Als ehrenamtliche Helfer leisten Sie wichtige Arbeit und bringen sich unkompliziert und mit großartiger Fachkompetenz ein. Ich freue mich, dass der Rheinisch-Bergische Kreis so qualifizierte Partner an seiner Seite hat."

Während der Grippewelle standen täglich bis zu 30 Krankentransporte mehr an. Die Helfer erklärten sich sofort bereit, einzuspringen. Auch als die Leitstelle am 9. März in Teilen ausgefallen war, unterstützten 38 Einsatzkräfte mit 13 Rettungswagen den Kreis.