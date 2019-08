Urteil gegen Leichlinger : Lange Haftstrafe wegen Kindesmissbrauchs

Ein 39-jähriger Mann aus Leichlingen musste sich vor dem Kölner Landgericht wegen mehrerer Sexualstraftaten verantworten. Jetzt fiel das Urteil.

Wenn es schon dem Rechtsbeistand schwer fällt, ein milderes Urteil zu begründen, zeigt dies das Ausmaß der Verfehlungen, die der Leichlinger in den Jahren 2014 bis 2018 begangen hat. Die Schwere der Taten ließen sich in der mündlichen Urteilsbegründung des Richters nur erahnen; zuvor war die Öffentlichkeit bei der Offenlegung der Beweismittel ausgeschlossen.

Eingeräumt hatte die Kammer, dass der Lebensweg des Angeklagten alles andere als „normal“ verlief. Schon sehr früh von Mutter und Vater verlassen, wuchs er bei den Großeltern auf. Dennoch weist sein Lebenslauf keine besonderen Auffälligkeiten auf: Schulabschluss, Ausbildung, fester Job. Für Außenstehende war eigentlich alles „normal“. So wussten Wenige von einem dramatischen Selbstmordversuch, als sich der Mann mit einer Kettensäge selbst enthaupten wollte. Dabei verletzte er sich schwer.

Schon bei der ersten Durchsuchung 2016 hätte der 39-Jährige gewarnt sein müssen, doch er ließ sich von seinen weiteren Straftaten nicht abhalten. Das wurde ihm in der Urteilsbegründung als klarer Minuspunkt ausgelegt. Zuletzt gab der Richter dem Angeklagten mit auf den Weg: „Ich rate Ihnen dringend, nutzen Sie die Zeit in Haft und nehmen Sie an einer Sozialtherapie teil.“