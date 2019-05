LVR-Schulen : Acht Mannschaften messen sich bei Landessportfest

Leichlingen In Leichlingen spielten acht Hockeyteams von LVR-Schulen um den Titel. Viele Ehemalige feuerten die Sportler an.

Ob nun in der Leichtathletik, beim Basketball oder in der Schülerband – für alles findet Steffen Zeit und viel Freude. Am Donnerstag stand das Hockey ganz oben auf seiner Liste. Schließlich fand in der Blütenstadt zum 18. Mal das Landessportfest der LVR-Schulen statt. Organisiert wurde das Spektakel, wie in den Jahren zuvor, von den Lehrern der Paul-Klee-Schule. Acht Schulen, 80 Schüler und weitere Helfer, Freunde und Betreuer fanden den Weg in die Halle Am Hammer.