Jamaika möchte Wandel im Quartier als Chance nutzen : Koalition will Förderung für Cremers Weiden

Koalition will Förderung für Cremers Weiden

Leichlingen Die Stadt soll Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen nutzen, um ein Wohnkonzept mit Modelcharakter zu entwickeln. Die Jamaika-Koalition wünscht sich Gespräche mit Immobilieneigentümern und Landesministerium.

Die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP will die Siedlung Cremers Weiden – immerhin rund 60 Jahre alt – zukunftsfähig machen. In einem Schreiben an den Bürgermeister beantragen die Koalitionäre, „Gespräche mit den Eigentümern aufzunehmen mit dem Ziel, ein nachhaltiges energetisches, generationenübergreifendes, integratives und sozialökonomisches Modernisierungskonzept für die Siedlung „Cremers Weiden“ zu erstellen, welches unter anderem die bereits geplanten Entwicklungen (InHK Leichlingen) berücksichtigt.“ Anschließend sollten gemeinsam mit den Immobilieneigentümern Gespräche mit dem NRW-Bauministerium zur konkreten Prüfung von Maßnahmen im Rahmen der Wohnraumförderung und Modernisierungsoffensive+ aufgenommen werden.