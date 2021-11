Jugendhilfeausschuss in Leichlingen : Land gibt kein Geld für Sprachförderung

Leichlingen Schlechte Nachrichten für die Kitas Förstchen und Quelle: Weil sie bei der ersten Zuschussrunde des Landes noch nicht als Sprachfördereinrichtungen existierten, werden sie in der zweiten Runde nicht berücksichtigt. Außerdem gibt es eine Kostenexplosion für den Anbau in der Kita Flohkiste.

Weitere schlechte Nachrichten: Wegen Rohstoff-Knappheit und allgemeiner Baukosten-Steigerung wird der Neubau an der Kita Flohkiste zur Umwandlung der Notgruppe in dauerhafte Kita-Plätze teurer als erwartet. Die Kosteneinschätzung des Architekten belaufen sich auf knapp 1,01 Millionen Euro, davon fördert der LVR 623.700 Euro. Die Stadt beteiligt sich bislang mit 125.000 Euro. Die Elterninitiative Flohkiste, Träger der Einrichtung, die einen Eigenanteil von 55.000 Euro einbringt, kann sich die Mehrkosten von knapp 204.000 Euro nicht leisten. Diese soll die Stadt nun zusätzlich übernehmen. Alle Fraktionen, sagte Jugendamtsleiterin Johanne Kristiansen, hätten dem Antrag bereits zugestimmt. Auch der Jugendhilfeausschuss schloss sich dem Antrag an.

Was laut Verwaltung für die Übernahme der Mehrkosten spricht: Schon jetzt kann die Stadt den Bedarf an Kita-Plätzen nicht vollumfänglich decken. Durch den Neubau an der Flohkiste würden dauerhaft 21 Ü3-Plätze entstehen. In diesem Jahr zahlte die Stadt zudem fast 31.100 Euro Miete für den Container, in dem die Notgruppe bis vor dem Hochwasser untergebracht war. Seit der Flut kann der Container allerdings nicht mehr genutzt werden. „Eine Neuanmietung wäre im Rahmen der gestiegenen Preise und aufgrund notwendiger, umfangreicher weiterer Arbeiten vermutlich erheblich teurer. (…) Daher soll im Rahmen einer Einzelfallentscheidung und aufgrund der Dringlichkeit des Wiederaufbaus ein höherer städtischer Zuschuss gewährt werden.“ Bei einer Gegenrechnung mit der Container-Miete „wären die zusätzlichen Kosten durch die Finanzierungslücke in ca. sechs Jahren abgegolten.“ Der Bauantrag, glaubt Kristiansen, könnte bereits in dieser Woche erteilt werden.