Sommerprogramm : Lagerfeuer, Musik und viele Spiele bei Crew

Crew Leichlingen Sommerprogramm. Foto: Crew

Leichlingen Das diesjährige Sommerprogramm ist mit großen Erfolg gestartet. Am Sonntag ging es auf dem Gelände von Crew am Block 4 weiter. „Erlebnis und Abenteuer für alle“ stand auf dem Programm. Vor allem die Kinder waren aktiv auf dem großen Trampolin, aber auch an der Slackline, am Hulahoop-Reifen und mehr.

Im Lagerfeuer wurden Folienkartoffeln und Stockbrot gebacken, es gab Gitarrenmusik mit Liedern aus der Mundorgel in entspannter Atmosphäre. Foto: Crew

(cebu)