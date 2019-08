Solinger auf Diebestour : Ladendieb hält Polizei auf Trab

Die Polizei war im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Ein renitenter Ladendieb beschäftigte am Samstag die Polizei in Leichlingen und Umgebung. Nachdem ein 31-jähriger Solinger am Samstag gegen 11.20 Uhr in Leichlingen zunächst erfolglos versuchte hatte, bei einem Lebensmittelgeschäft auf der Reusrather Straße alkoholische Getränke zu entwenden, flüchtete er.

Auf seiner Flucht stahl er in einem Getränkemarkt eine weitere Getränkedose.

Der Mann konnte wenig später auf der Straße Trompete festgehalten werden. Die Polizei brachte ihn zunächst zur Wache nach Burscheid. Nachdem er von dort entlassen wurde, entwendete er um 14.30 Uhr alkoholische Getränke in einem Geschäft in Wermelskirchen.

Gegen den Mann wurden drei Strafanzeigen gefertigt.

(cebu)