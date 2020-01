Finanzielle Unterstützung : Kunstauktion für den Quartierstreff

Leichlinger Künstler haben 29 Werke gespendet, die am 18. Januar versteigert werden. Der Erlös soll den Erhalt des Treffs sichern.

Egal, ob Reparaturcafé, Handy-Docs, Kinosonntag, Spieleabend oder Nähkreis – die Angebote des Leichlinger Quartierstreffs erfreuen sich großer Beliebtheit. Bis zu 400 Leichlinger finden jeden Monat den Weg in das Ladenlokal an der Gartenstraße 4 und knüpfen dort Kontakte zu Gleichgesinnten, lernen Neues oder informieren sich über verschiedene Themen. Damit dies auch in Zukunft so bleiben kann, wird es am Samstag, 18. Januar, eine Kunstauktion geben.