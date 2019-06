Kunst- und Klangmeile : Kunst, Musik und vieles mehr

Das Wochenende in Leichlingen wird musikalisch, wie das Bild unschwer erkennen lässt. Viele Musikschulen sind dabei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Straßengalerie öffnet mit Rekordbeteiligung am Samstag. Außerdem gibt es jede Menge Musik bei der Kunst- und Klangmeile am Wochenende.

Rund 600 Musiker und Tänzer werden die Leichlinger Innenstadt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Klingen und Beben bringen: Stadt, Musikschule und Wirtschaftsförderungsverein laden zur Kunst- und Klangmeile in die Blütenstadt ein. Weil parallel dazu fast 30 Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen, erwartet Leichlingen zahlreiche Besucher auch aus den Nachbarstädten.

Chöre, Musikschulen, Tanzgruppen und Bands ganz unterschiedlicher Musikrichtungen haben sich angekündigt und werden an 15 Orten zwischen Garten-, Markt-, Kirch- und Brückenstraße über das Brückerfeld bis hin zur Postwiese im Freien musizieren. Dabei ist auch die Musikklasse des städtischen Gymnasiums. Sie tritt erst zum zweiten Mal überhaupt öffentlich auf und wird zeigen, was sie in nur zwei Schuljahren auf den Blasinstrumenten von der Pike auf gelernt hat.