Hilfe für Kreative : Kunst als Weihnachtspräsent: von Leichlingern für Leichlinger

Leichlingen Um Kunst- und Kulturschaffende in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, hat sich die Stadt eine neue Kampagne einfallen lassen.

Die Corona-Pandemie trifft alle Menschen im Land in irgendeiner Art und Weise. Die einen sind stärker betroffen, die anderen weniger. Die Pandemie ist und bleibt ein vorherrschendes Gesprächsthema. Während hitzige Debatten um das Hamstern von Toilettenpapier und den Sinn einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit geführt werden, bleiben andere wichtige Themen außen vor.

Um die Künstler in der Blütenstadt zu unterstützten, auch in Zeiten, in denen es nicht möglich ist, Veranstaltungen zu organisieren, hat sich das Büro Bürgermeister/Kultur der Stadt für die Vorweihnachtszeit etwas einfallen lassen und eine Kampagne konzipiert, die Leichlinger und Gäste dazu ermuntern soll, in diesem Jahr ein etwas anderes Weihnachtsgeschenk zu wagen. Gleichzeitig versteht sich die Aktion auch als Appell, die Künstler aller Sparten und den Wert von Kunst und Kultur auch in diesen schwierigen Zeiten nicht zu vergessen.