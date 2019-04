Rhein-Berg : Kulturbüro sucht Bewerber für Freiwilliges Soziales Jahr

Rhein-Berg Veranstaltungen mitentwickeln und organisieren, kulturelle Akteure vernetzen und Kultur lebendig werden lassen. All das und vieles mehr bietet ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kulturbüro des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Dieses wird bereits zum vierten Mal angeboten und startet am 1. September.

Die Jugendlichen gestalten durch ihren freiwilligen Einsatz die Kultur und Bildung in der Region aktiv mit. Dabei arbeiten sie mit ganz unterschiedlichen Akteuren wie Vereinen, Künstlern oder anderen Kulturinstitutionen zusammen. Das FSJ ermöglicht ihnen einen umfassenden Einblick in das Planen, Organisieren und Durchführen von verschiedenen Angeboten. So helfen sie beispielsweise beim Rheinischen Lesefest „Käpt’n Book“, dem jährlichen Kinderchortreffen oder bereiten Ausstellungen im Kreishaus mit vor.