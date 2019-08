Kartenverkauf beginnt : Kultur im Schloss startet in die neue Saison

Michael Kohlhaas,nach einer Novelle von Heinrich von Kleist, ist am 1. März 2020 zu sehen. Foto: Marianne Menke

Leichlingen Konzerte, eine Lesung und Schauspiel erwarten die Besucher im Spiegelsaal. Der Verkauf der begehrten Karten startet am Montag.

Schnell sein heißt es für alle, die Karten für die neue Saison der Reihe „Kultur im Schloss“ ergattern wollen. Am Montag, 19. August, beginnt der Vorverkauf für die fünf Vorstellungen in 2019/2020. Bereits zum zwölften Mal findet im Spiegelsaal die Veranstaltungsreihe statt, die vom Büro Bürgermeister, der Leichlingen Stiftung der Kreissparkasse Köln und Schloss Eicherhof ins Leben gerufen wurde.

Los geht es mit einer Lesung mit Vea Kaiser. „Rückwärtswalzer oder Die Manen der Familie Prischinger“ heißt es am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr. Die österreichische Bestseller-Autorin Vea Kaiser („Blasmusikpop“, „Makarionissi“) liest aus ihrem aktuellen Roman „Rückwärtswalzer“. Darin erzählt sie von einer Familie aus dem niederösterreichischen Waldviertel, von drei Schwestern, die ein Geheimnis wahren, von Bärenforschern, die die Zeit anhalten möchten, und von Seelen der Verstorbenen, die uns begleiten, ob wir wollen oder nicht. Und von einer illegalen familiären Leichenüberführung in einem Kleinwagen, die zu einem Roadtrip ganz besonderer Art wird. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Die Zucchini Sistaz bringen Swing der Goldenen 20er Jahre nach Leichlingen. Foto: Peter Wattendorff

Zu einem Konzert an zwei Flügeln laden die Queenz of Piano am Sonntag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr ein. Jennifer Rüth und Ming sind die Queenz of Piano, die zeigen, dass es zwischen E-und U-Musik keine Grenzen gibt. Barock, Klassik, Pop, Rock, Filmmusik – in ihrem Programm beschäftigen sich die Queenz damit, wie schön es ist, nicht perfekt zu sein. Sie zeigen, wie neue Instrumente aus Konstruktionsfehlern entstanden und die Musikwelt revolutionierten. Und wie ein Quodlibet aus „Freude schöner Götterfunken“ und Pharell Williams „Happy“ harmoniert. Die Karten kosten 27 Euro.

Swing und Entertainment bieten die Zucchini Sistaz in ihrem Programm „Falsche Wimpern – Echte Musik“ am Sonntag, 12. Januar 2020, um 19.30 Uhr. Zucchini Sistaz, das Damen-Swing-Trio aus Münster, präsentiert eine Frauenpower-Show. Mit ihrem Retro-Swing und einer gehörigen Portion Selbstironie und Humor versetzen Jule Balandat (Kontrabass, kleine Trommel), Sinje Schnittker, (Trompete, Posaune, Flügelhorn, Klarinette) und Tina Werzinger (Gitarre, Ukulele) ihr Publikum in die goldene Swing-Ära der 20er bis 50er Jahre. Der Eintritt kostet 23 Euro.

Vienna Clarinet Connection bitten mit ihrem Programm „In between“ am Sonntag, 26. Januar, um 19.30 Uhr zum Konzert. Das Quartett besteht aus zwei Klarinetten, Bassetthorn und Bassklarinette – diese einzigartige Besetzung, in Anlehnung an ein Streichquartett, ermöglicht der Vienna Clarinet Connection eine farbenreiche Klangpalette sowie eine spannungsvolle Balance zwischen solistischer Individualität und kammermusikalischem Zusammenspiel.

Vienna Clarinet Connection bestechen mit einer ungewöhnlichen Besetzung und einem Mix aus Jazz, Klassik und Pop. Foto: Leah Frankhauser u. Matthias Köck

Dabei erzeugen Helmut Hödl (Klarinette), Rupert Fankhauser (Klarinette), Hubert Salmhofer (Bassetthorn) und Wolfgang Kornberger (Bassklarinette) eine inspirierende Symbiose aus komponierter und improvisierter Musik mit Elementen aus Klassik, Jazz, Pop und zeitgenössischer Musik. Karten kosten 27 Euro.

Das Figurentheater/Schauspiel „Michael Kohlhaas“ – eine Novelle von Heinrich Kleist ist am 1. März um 19.30 Uhr im Spiegelsaal zu sehen. Sebastian Kautz, Schauspieler und Regisseur, und Gero John, Musiker und Komponist, von der Bühne Cipolla präsentieren mit „Michael Kohlhaas“ großes Theater mit verblüffend kleinen Mitteln.

Michael Kohlhaas, fleißiger deutscher Mittelständler und wohlhabender Geschäftsmann, wird Opfer herrschaftlicher Willkür und setzt sich zur Wehr. Als er immer wieder an korrupter Justiz, intriganter Vetternwirtschaft und vorauseilendem Beamtengehorsam scheitert, beginnt er einen mörderischen Rachefeldzug gegen seine Feinde – eingebildete wie echte. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 19. August, um 8.30 Uhr an der Information im Rathaus, Am Büscherhof 1.

