Eine Tradition : Leichlinger Künstlerin Andi Dost gestaltet die diesjährige Weihnachtskarte der Stadt

Leichlingen Jedes Jahr bittet Bürgermeister Frank Steffes einen lokalen Künstler um die Gestaltung der offiziellen Weihnachtspost der Stadt.

Die ganze Welt in Weihnachtsstimmung vereint? Ein romantischer Gedanke – wenn uns, wie sonst, die Vorfreude aufs Fest, aufs Zusammensein und auf ruhige Stunden vereinen würde. In einem Jahr wie keinem zweiten aber herrscht wegen eines gewissen Virus Unsicherheit in beinahe alle Teilen der Erde. Insofern passt die Weihnachtskarte der Leichlinger Künstlerin Andi Dost perfekt in die Zeit. Denn trotz aller Verzweiflung, Ohnmacht und Trauer, die die Pandemie mit sich bringt: Vielleicht ist es ein Trost, dass wir sie gemeinsam bekämpfen wollen. „Werte“ hat Dost ihre Zeichnung genannt. Seit 2001 als freischaffende Künstlerin tätig, ist sie heute für ihre realistische Porträt-Ölmalerei bekannt.