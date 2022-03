Ukrainische Flüchtlinge in Leichlingen : „Wir sind so froh, in Sicherheit zu sein!“

Anna Krutous (li.) aus dem ukrainische Charkiw ist mit ihrer Familie nach ihrer Ankunft in Leichlingen bei Ramona Kierspel, deren Mann Sven und den beiden Töchtern untergekommen. Foto: Ina Bodenröder

Leichlingen Zahlreiche Leichlinger haben in den vergangenen Wochen ukrainische Flüchtlinge privat bei sich aufgenommen. Wie klappt das Zusammenleben?

Am Mittwoch ist es drei Wochen her, dass Helfer der Initiative Humanitycare über 70 Menschen aus der Ukraine nach Leichlingen geholt haben. Untergekommen sind sie vor allem in privaten Unterkünften. Eine der Familien, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen hat, sind die Kierspels - Sven, Ramona und die beiden Töchter. Zur neuen „Großfamilie“ gehören nun außerdem zwei Großmütter, eine Tochter und zwei Enkelkinder samt Hund. In der kurzen Zeit hat sich das Zusammenleben bereits eingespielt.

Anna Krutous, ihre Schwiegertochter Olga mit den beiden Töchtern Lisa (18) und Masha (fast 3) und Olgas Mutter Natalia haben im ausgebauten Keller der Kierspels eine neue Bleibe gefunden. Sieben Tage waren sie aus dem fast völlig zerstörten Charkiw im Osten der Ukraine bis an die polnische Grenze unterwegs, bevor sie im Bus in die Blütenstadt kamen. Anna Krutous stieß etwas später zur Familie in Leichlingen, kam vergangene Woche mit dem Zug an.

Info Private Helfer vernetzen sich in Initiative Viele private Helfer in Leichlingen, aber auch örtliche Unternehmen haben sich in der Initiative Humanitycare organisiert und vernetzt, um sich und die Geflüchteten gegenseitig zu unterstützen. Sie tauschen nicht nur Kleidung und Möbel untereinander aus. Es gibt auch bereits erste Jobangebote für die Menschen aus dem Kriegsgebiet. Außerdem entwickeln die Helfer aktuell Ideen, wie sie Sprachunterricht und private Kinderbetreuung organisieren könnten.

„Wir sind so froh, dass wir jetzt hier in Sicherheit sind“, sagt Krutous. Es sei ruhig und warm, Ramona und Sven Kierspel wie „Mama und Papa“ in der neuen Heimat. Die 72-Jährige beschäftigt sich von morgens bis abends, arbeitet im Garten und im Haushalt, bekocht die neue Großfamilie, treibt Sport, geht mit den Kindern auf den Spielplatz oder mit dem Hund Gassi. Vor allem aber - und das macht die ganze Familie - lernt sie deutsch. „Flasche, Blumen, Buch, Tisch, Stuhl“: Anna Krutous kann nach kurzer Zeit viele Dinge bereits auf Deutsch benennen. Ansonsten hilft im Alltag der Google-Übersetzer für die Kommunikation mit den Gastgebern. Ihre Schwiegertochter Olga möchte so schnell wie möglich arbeiten. Sie ist gelernte Friseurin, hat in der Ukraine in der Stadtverwaltung gearbeitet.

Viel Hilfsbereitschaft haben sie in der letzten Zeit erlebt – bis hin zum örtlichen Orthopäden, der Natalias Arm unbürokratisch behandelte. Mit Gipsarm war sie angekommen, der drückte und erneuert wurde, obwohl die Formalitäten für die Kostenerstattung noch nicht erledigt waren. „Wir danken Deutschland“, sagt Anna Krutous. Aktuell geht sie davon aus, dass die Familie bis Kriegsende bleiben wird, sagt aber: „Wir sehen noch kein Ende.“

Um die Formalitäten hat sich vor allem Familie Kierspel gekümmert. „Als Natalia, Olga und die Kinder hier ankamen, wollten sie nach der langen Zeit unterwegs erst einmal duschen. Wir hatten Kleiderspenden organisiert, sie haben alles anprobiert“, erinnert sich Ramona Kierspel an die ersten Stunden. Viel Unterstützung erhielten sie in der Zeit von der Stadtverwaltung: „Samstags kam Herr Göbeler vom Sozialamt zu uns und hat einen Aufgabenzettel gebracht, was alles zu tun ist“, erzählt Kierspel. Dazu gehörte nicht nur die Anmeldung beim örtlichen Sozialamt, sondern auch eine Corona-Impfung und die Meldung beim Ausländeramt, um den Status der Geflüchteten festzustellen. Auf den Termin warten sie noch. Bekommen haben sie aber einen Berechtigungsschein für die örtliche Tafel. Außerdem können sie bei akuten Schmerzen Behandlungsscheine von der Stadt kriegen.

Und wie sieht es finanziell aus? An Geld auf ihren Konten kommen die Flüchtlinge aus der Ukraine in der Regel aktuell nicht heran. Anna hatte etwas Geld von der Familie mitbringen können, ab Ende März erhält die Familie Unterstützung vom deutschen Staat. „Bislang bezahlen auch wir viel“, sagt Ramona Kiespel. Mit ihrem Mann habe sie deshalb vorher genau besprochen, ob sie sich das leisten könnten. Beide haben entschieden: „Ja, das geht.“