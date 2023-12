Neueröffnung der Kreissparkasse in Leichlingen Renovierungsarbeiten in Kreissparkasse abgeschlossen

Am Eingang befinden sich die Automaten für die Kontoauszüge und Überweisungen. „Neu ist der Automat für Ein- und Auszahlungen, den wir vor der Flut noch nicht hatten“, erklärt der Regionaldirektor. Der Vorraum lässt sich separat von der Filiale verschließen, sodass Kunden noch einige Stunden nach den allgemeinen Öffnungszeiten die Möglichkeit haben, ihre Bankgeschäfte am Automaten zu erledigen. Mit der Neueröffnung sind nun endlich auch wieder alle 22 Kollegen und Mitarbeiter sämtlicher Geschäftsbereiche auf einer Etage vereint, die zuvor im Obergeschoss des Hauses untergebracht oder gar auf andere Filialen aufgeteilt waren. Mitarbeiter aus dem Kreditbereich, für Privatkunden, Baufinanzierung und das erweiterte Serviceteam sitzen in einem offenen Großraumbüro hinter dem Empfang. Die Vermögensberater sitzen auf der anderen Seite der Fläche in kleineren Gruppen zusammen. Für Beratungsgespräche stehen Mitarbeitern und Kunden nun sogenannte Beratungskuben zur Verfügung, die sich mitten in der Filiale befinden. Es sind geräumige, modern eingerichtete und durch Glaswände voneinander abgetrennte Büros. Hier können sich Berater mit ihren Kunden zum Gespräch zurückziehen. Atmosphärisch erinnern die Kuben durch die elegante Tapete und das indirekte Licht an ein Wohnzimmer, das nicht nur gemütlich, sondern auch praktisch ist. Durch einen großen Bildschirm an der Wand können die Kunden hier beispielsweise aufgerufene Dokumente des Beraters am PC sehen, ohne dass der Computerbildschirm umständlich gedreht werden muss. „Die Mitarbeiter können sich über unser System in einen solchen Kubus einbuchen, sodass der Raum dann für diese Zeit für sie geblockt ist“, erklärt Luyven.