Neugestaltung der Innenstadt in Leichlingen Kreisel-Bau: Neukirchener Straße wird Einbahnstraße

Die Arbeiten am Kreisel werden mehrere Monate in Anspruch nehmen. Für diese Zeit ist die Einbahnstraßenregelung auf der Straße Am Büscherhof aufgehoben, um weiterhin die Zufahrt zum Rathaus zu ermöglichen. Der Kreisel wird laut Stadt in zwei Abschnitten gebaut: Im ersten wird die östliche Seite des Kreisels an der Einmündung Am Büscherhof erstellt. „Dafür bleibt die Einmündung gesperrt“, heißt es. „Um einen sicheren Begegnungsverkehr zu gewährleisten, wurden Am Büscherhof einige Halteverbote eingerichtet, um Ausweichbuchten zu schaffen.“ Im zweiten Bauabschnitt werde die westliche Seite des Kreisverkehrs errichtet. Das Ein- und Ausfahren auf die Straße Am Büscherhof von der Neukirchener Straße aus sei dann wieder möglich.