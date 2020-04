Corona aktuell : Kreisdirektor warnt vor verfrühter Lockerung des Kontaktverbotes

Rhein-Berg Spekulationen über eine mögliche Lockerung der geltenden Corona-Maßnahmen erteilt der Leiter des Krisenstabes im Rheinisch-Bergischen Kreis eine klare Absage. „Dies ist ein Trugschluss, denn wir wissen frühestens ab Mitte der Woche, ob die geltenden Kontaktsperren helfen oder nicht.

Wie am Freitagabend bekannt wurde, ist im Kreis das erste Pflegeheim von einer Corona-Infektion betroffen. Es handelt sich um eine Person aus dem Mitarbeiterkreis einer Senioreneinrichtung in Bergisch Gladbach. Das Gesundheitsamt war noch am Abend vor Ort. Der Flügel des Gebäudes, in dem die Pflegekraft gearbeitet hat, wurde isoliert und geschlossen, um weitere Infektionsketten zu unterbrechen.