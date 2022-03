Umfrage in Leichlingen : Kreis will pflegenden Angehörigen gezielt helfen

Leichlingen Unter dem Motto „Wir kommen in Bewegung!“ sollen in Rhein-Berg gezielte Angebote entwickelt werden, um gesundheitlichen Schäden durch häusliche Pflege vorzubeugen. Erster Schritt: eine Umfrage unter den Betroffenen.

Ziel der Befragung ist es, die Bedürfnisse pflegender Angehöriger zu ermitteln. Alle Aussagen und Einschätzungen helfen der Projektgruppe von „Wir kommen in Bewegung!“, ein Netz an bedarfsgerechten und präventiven Angeboten im Rheinisch-Bergischen Kreis aufzubauen. Interessierte können online unter https://t1p.de/2k2m0 an der Befragung teilnehmen. Die Angaben würden anonym ausgewertet, und es würden keine personenbezogenen Daten erhoben, versichert die Kreisverwaltung.

Dem Aufruf zur Beteiligung an den runden Tischen und am Projekt „Wir kommen in Bewegung!“ sind in Wermelskirchen und Kürten jeweils rund 20 Personen gefolgt. Neben den Mitgliedern der Projektgruppe – hierzu gehören unter anderem Mitarbeiter des Kreises, des Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz Bergisches Land, des Kreissportbunds und des Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe sowie der Pflegeberatung des Kreises – haben verschiedene Akteure aus den Kommunalverwaltungen, den Sportvereinen, den ambulanten Pflegediensten, Tagespflegen, Wohlfahrtsverbänden und auch Betroffene selbst teilgenommen. Laut Samuel Lüdemann, der die Projektkoordination in Rhein-Berg zum Jahreswechsel übernommen hat, hat sich in beiden Veranstaltungen gezeigt: „Die Sensibilisierung für das Thema und die Beschäftigung mit gesundheitsförderlichen Angeboten ist wichtig und stößt auf regen Anklang.“ Gemeinsam wurden erste Ideen entwickelt, die in Folgeveranstaltungen ausgebaut werden.