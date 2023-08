Seit 1. August Kreis übernimmt Pflege- und Wohnberatung in Leichlingen

Das Angebot der Pflege- und der Wohnberatung in Leichlingen wird seit dem 1. August vom Rheinisch-Bergischen Kreis übernommen. „Für die Bürgerinnen und Bürger ändert dies allerdings nichts“, stellt die Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach heraus. Sie könnten sich weiterhin wie gewohnt zu Hause, vor Ort in Leichlingen, telefonisch oder per Videotelefonie von der Pflegeberatung des Rheinisch-Bergischen Kreises beraten lassen.