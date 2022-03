Appell zur Wachsamkeit : Kreis hebt Stallpflicht wegen Geflügelpest auf

Rhein-Berg Gleichwohl empfiehlt das Veterinäramt allen Haltern von Geflügel im Kreisgebiet, unverändert wachsam zu sein. So darf Geflügel nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden.

Teilentwarnung in Sachen Geflügelpest im Rheinisch-Bergischen Kreis: Das Veterinäramt hebt mit Wirkung ab diesem Samstag die Allgemeinverfügung zur Stallpflicht für Hausgeflügel in Teilen der Gemeinde Kürten und der Stadt Wermelskirchen auf. Dies teilte der Kreis am Freitag mit. Die Verfügung wurde erlassen, nachdem die Geflügelpest Anfang Februar bei Haushühnern in einem Geflügelbestand in Wipperfürth festgestellt worden war.