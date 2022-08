Konzert in Leichlingen: Bettina Alms singt in Weltersbach​

Leichlingen Die Musikerin spielt mehrere Instrumente und gibt Konzerte im In- und Ausland. Demnächst ist sie in Leichlingen zu hören.

Die Musikerin Bettina Alms tritt am Sonntag, 28. August, um 15.30 Uhr in der Christuskirche in Weltersbach mit ihrem Programm „Hoffnungszeichen“ auf. „Mit ihrer sanften, ausdrucksstarken Stimme berührt die Musikpädagogin die Herzen der Zuhörer“, kündigt Joachim Noß, Geschäftsführer des Pilgerheims Weltrsbach an. „Aktuelle Popsongs – mal leicht, mal mit Tiefgang – bieten ein musikalisches Wellnessprogramm für die Seele.“ Darüber hinaus seien virtuose Flöten- und Geigenklänge – von Klassikstücken von Bach und Vivaldi, über Songs wie „Fields of god“ bis hin zu Pop-Klassikern wie „Time to say goodbye“ zu hören.