Für Fußgänger in Leichlingen : Koalition will Wegesanierung zur Kirchstraße

Leichlingen Es geht um die Fußwege von der Landrat-Trimborn-Straße zur Kirchstraße und von der Karl-Huschens-Straße ebenfalls zur Kirchstraße. Anwohner und besonders viele Schulkinder nutzen die Wege.

Die Jamaika-Ratskoalition aus CDU, Grünen und FDP beantragt die Instandsetzung der Fußwege von der Landrat-Trimborn-Straße zur Kirchstraße und von der Karl-Huschens-Straße ebenfalls zur Kirchstraße „für eine langfristig gesicherte Nutzung“. Die Verwaltung solle die hierfür benötigten Mittel berechnen und in den Haushaltsplan 2023 einstellen, heißt es im gemeinsamen Antrag. Warum sie die Sanierung als dringend erachten, schreiben die Politiker ebenfalls: Der Fußweg von der Landrat-Trimborn-Straße zur Kirchstraße sei bereits in 2020 in großen Teilen ausgebessert worden. Anwohner und besonders viele Schulkinder nutzten diesen Weg, nicht nur, weil er wesentlich kürzer, sondern auch, weil er wesentlich sicherer sei als die alternative Landstraße 359. Die Fußgänger, die den Bürgersteig entlang der L 359 nutzten, müssten die Straßenseite in der scharfen S-Kurve wechseln, da der Bürgersteig auf der anderen Seite der Kirchstraße weitergeführt werde. Der sicherere Fußweg durch den angrenzenden Wald aber wird durch starke Regenfälle immer wieder ausgespült, so dass sich die Koalition nun eine langfristige Lösung wünscht. Hierfür bitten sie die Verwaltung, die Kosten zu ermitteln.