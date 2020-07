Wirtschaft in Leichlingen : Knapp acht Millionen Euro Soforthilfe für Firmen

Leichlingen 798 Unternehmen in der Blütenstadt können durch die Sofort-Hilfe des Landes den durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen entstandenen Verlust teilweise ausgleichen, berichtet Wirtschaftsförderin Myrjam Passing.

Das Coronavirus und seine Auswirkungen haben das Leben durcheinandergewirbelt. Die verordneten Schließungen der Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie Mitte März haben die lokale Wirtschaft in Leichlingen massiv getroffen. Viele Händler und Restaurants wurden kreativ, um weiterhin ihre Kunden versorgen und so einen Teil ihrer Kosten decken zu können.

Finanzhilfe Den finanziellen Verlust aus Lockdown und Folgezeit versucht die Landesregierung durch die NRW-Soforthilfe auszugleichen. „Insgesamt 798 Gewerbebetriebe, Solo-Selbstständige sowie Unternehmen erhielten in unserer Stadt einen positiven Soforthilfebescheid“, berichtet Myrjam Passing, seit Oktober 2019 Wirtschaftsförderin der Stadt Leichlingen. Dies entspreche einem Gesamtvolumen von mehr als 7,8 Mio. Euro. Der höchste Anteil mit 728 genehmigten Soforthilfen falle in die Kategorie bis fünf Beschäftigte. Weitere 45 Betriebe bis zehn Beschäftigte und 25 Unternehmen mit bis 50 Beschäftigten haben die NRW Soforthilfe erhalten.

Leerstände nimmt die Wirtschaftsförderung in ein Leerstandskataster auf, um die entsprechenden Daten des Objektes für potentielle Interessenten griffbereit zu haben. Passing zeigte in den vergangenen Monaten in Vor-Ort-Gesprächen Unternehmern geeignete Ladenlokale. „Von Leerstand von Ladenlokalen sind derzeit elf Objekte betroffen. Insgesamt befinden sich 24 Objekte aus den Kategorien Büro, Gastronomie, Ladenlokal und Praxis in der Übersicht“, sagt sie. In den Kategorien Hallen und Gewerbegrundstücke gebe es derzeit keine Leerstände.