Klinikum Leverkusen Asthma durch gute Therapie kontrollieren

Neben der Behandlung der Symptome sei auch die Ursachenbekämpfung wichtig, beispielsweise durch eine Desensibilisierung. Auch eine Erkrankung an nicht-allergischem Asthma lasse sich inzwischen gut kontrollieren, Betroffene müssten kaum noch stationär aufgenommen werden, sagt der Kliniker. „Wichtig ist die konsequente Behandlung mit entzündungshemmenden Substanzen, so genanntem inhallativem Kortison. Denn die reine Bronchienerweiterung, auf die man früher fokussiert hat, führt nicht zu einer Kontrolle der Entzündung“, erklärt der Lungenspezialist. „In der Regel helfen Medikamente, die entzündungshemmend, muskelentspannend und bronchienerweiternd wirken. Es gibt insbesondere für die schweren Asthmaformen inzwischen auch topmoderne Biologika, die eine Kontrolle des Asthma auch bei zuvor schwer kontrollierbaren Erkrankungen ermöglichen.“ Voraussetzung für eine wirkungsvolle Therapie ist die sorgfältige Diagnose durch einen Lungenfacharzt. „Asthma ist eine chronische Erkrankung, die bei guter Kontrolle keine Einschränkung der Lebenserwartung mit sich bringt“, heißt es weiter. Die Therapie bestehe aus verschiedenen Stufen und werde je nach Vorliegen von Symptomen durch den niedergelassenen Pneumologen angepasst. Er sei erster Ansprechpartner. In schweren und akuten Fällen hilft die Notaufnahme des Klinikums.