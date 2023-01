Witzhelden Klinik Wersbach wird Lehrkrankenhaus für Psychotherapie

„Den Studierenden unserer Partner-Universität fehlt der therapeutische Ansatz, denn Psychologen sind per se nicht therapeutisch tätig und daher keine Ärzte bzw. Psychiater. Psychologe und Psychiater sind zwei unterschiedliche Berufe. Die beiden Bezeichnungen werden von Laien leider oft verwechselt oder sogar als Synonym genutzt, aber nur der Psychiater, also der Arzt, darf therapieren“, erklärt Klinikleiter Christoph Florange. In Wersbach werden den Studierenden daher ab kommendem Jahr wichtige praxisbezogene Einblicke im Umgang mit den Patienten gewährt, die der geänderten Ausbildung zum Psychologen Rechnung tragen.