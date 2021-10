Klimaschutzideen in Leichlingen : Autonome Busse für die Randbezirke gewünscht

Leichlingen Rund 460 Vorschläge gingen bei einer Online-Umfrage der Stadt ein. Sie werden nun mit einem Gutachter besprochen, gewichtet und, wenn möglich, umgesetzt.

In den Bereichen Mobilität, erneuerbare Energien, Bauen und Wohnen, Bildung , Konsum sowie Ernährung gab es Vorschläge für die Stadt insgesamt, aber auch für die Verwaltung, teilt Stadtsprecherin Aletta Wieczorek mit. So sei ein „Klima-Stammtisch“ empfohlen worden, um Tipps und gute Beispiele innerhalb der Bevölkerung weiterzugeben und sich gegenseitig zum Mitmachen zu motivieren. Außerdem wünschten sich einige Blütenstädter ausführliche kostenfreie Beratung zu energetischer Gebäudemodernisierung und zu ökologischer bienen- und insektenfreundlicher Gartengestaltung.

Weiterer Vorschlag: ein autonomer Minibus, der in den Außenbereichen den öffentlichen Verkehr verbessern könnte, sodass dort weniger Menschen ein eigenes Auto bräuchten. Autonome Busse fahren zum Beispiel schon in Monheim – allerdings überwacht von einer Aufsichts-Person, die in brenzligen Situationen eingreifen kann. In Deutschland dürfen Busse noch nicht alleine fahren.