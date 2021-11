Klimaschutz in Leichlingen : Stadt bietet Online-Seminar zu Dachbegrünung

Klimaschutz in Leichlingen

Leichlingen Trockene, heiße Sommer, Unwetter mit Starkregen – Begrünung rund ums Haus kann laut Stadt dazu beitragen, die Auswirkungen von Wetterextremen abzumildern und ein spürbar besseres Klima am Gebäude zu erreichen.

Das städtische Klimaschutzmanagement bietet deshalb in Kooperation mit der Verbraucherzentrale am Mittwoch, 10. November, um 18 Uhr ein kostenloses Online-Seminar zum Thema Dachbegrünung an.