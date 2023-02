Leichlinger Kultur Junge Japanerinnen geben Klavierkonzert in Witzhelden

Es handelt sich um das inzwischen 19. Tauftagskonzert. Tauftag deshalb, weil nur dieser bekannt ist: Wilms wurde am 30. März 1772 in Witzhelden getauft, sein Geburtstag dürfte allenfalls ein paar Tage früher gewesen sein. Ersten Musikunterricht erhielt Wilms von seinem Vater Johann, der Lehrer und Organist in Witzhelden war, seinem älteren Bruder Peter Johann und vom Dorfpfarrer. Ab 1791 in Amsterdam, erlangte Wilms als Musiker und Komponist besonders Bedeutung in den Niederlanden, seine Werke wurden aber auch in Deutschland gespielt, so etwa im Leipziger Gewandhaus und am Hof von Schwerin. Wilms starb 1847 in Amsterdam.