Klassentreffen in Leichlingen : Vor 60 Jahren zum letzten Mal die Schulbank gedrückt

Leichlingen Erst wagten sie einen Blick in die Vergangenheit, dann würden sie Zeit mit einer Planwagenfahrt samt Grillen verbringen: Für 17 ehemalige Schüler der Grundschule Uferstraße hätte ihr Treffen gar nicht besser starten können, als ihre alte Schule zu besichtigen.

Zwar haben die Meisten heute allenfalls noch mit Schule zu tun, wenn sie ihre Enkel zu den Bildungsstätten begleiten. Dennoch waren sie neugierig darauf, von Marlis Nowak, Leiterin der offenen Ganztagsschule, durch das 1931 errichtete Gebäude geführt zu werden. Natürlich war die eigene Schulzeit so prägend, dass es bei vielen Gesprächen um die „gute alte Zeit“ ging. Besonders das Organisatoren-Team Axel Heller, Udo Wagner und Brigitte Bremer (Weber) konnte sich noch gut an Einzelheiten erinnern. Zu den Höhepunkten der letzten Schuljahre zählten zweifellos die Klassenausflüge.

So führte die Fahrt in der siebten Klasse in die Jugendherberge nach Prüm (Eifel), ehe es in der achten Stufe nach Bad Kreuznach ging. „Nach unserer Rückkehr mussten wir alle einen Aufsatz schreiben. Diese wurden später zu Wanderbüchern zusammengebunden“, berichtete Axel Heller. Die Bände wurden bei den jeweiligen Klassentreffen erneut vorgelegt und mit Begeisterung darin gestöbert.