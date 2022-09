Performance in Leichlingen : Klangkunst und Akrobatik im Steinbruch

Leichlingen Sechs Performer tanzen demnächst mit dem Stein, zeigen die Poesie des lebendigen, weichen menschlichen Körpers im Kontrast zur mineralischen Substanz.

(mkl) Eine Mischung aus zeitgenössischem Tanz, Luftakrobatik und Aerial Dance erwartet die Besucher bei der Premiere am 10. sowie am 16. und 17. September jeweils um 20 Uhr im Steinbruch des Sinneswaldes (Wietsche 1) mit dem Tanztheater „Aufbruch - Umbruch - Durchbruch“ der Kompagnie theCIE. Sechs Performer tanzen mit dem Stein, zeigen die Poesie des lebendigen, weichen menschlichen Körpers im Kontrast zur mineralischen Substanz in Form von riesigem Fels, hartem Stein oder staubfeinem, beweglichen Sand. Sie bauen Körper in Stein und Stein auf Körper, tanzen auf unwegsamem Grund, an rauen Felsen direkt an der Abbruchkante, werden aber auch vom Stein gehalten und schweben scheinbar dazwischen. Zwei Musiker ergänzen mit ihrer Klangkunst aus Stimme und Schlagwerk. Karten über www.wuppertal-live.de.