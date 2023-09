Einweihung und Kirchenjubiläum in Leichlingen Festwochenende im Herzen von Witzhelden

Am 9. September wird es feierlich eröffnet. Nach einer Andacht um 11 Uhr in der Kirche folgen um 11.45 Uhr die Schlüsselübergabe, Grußworte und ein Sektempfang. Von 13 bis 17 Uhr können sich die Gäste dann selbst ein Bild machen. Von 13.30 bis 15 Uhr tritt die Jazz-Big-Band „So What“ auf. Auf Kinder wartet an diesem Tag ein Malwettbewerb.